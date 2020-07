Iran: rappresentante speciale Usa, Teheran principale causa di instabilità nel Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran è la principale causa di instabilità nell'odierno Medio Oriente. Lo ha affermato il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Iran, Brian Hook, come riferisce l'emittente televisiva emiratina "Al Arabiya". "Il regime iraniano ha continuato a spendere denaro per sostenere i propri alleati in altri paesi e ha fornito loro con missili e razzi per condurre attacchi", ha affermato Hook durante una conferenza stampa virtuale dal Kuwait. "Quando si guarda a ciò che l'Iran ha fatto, hanno il maggior inventario di missili del mondo. Trasferiscono missili e razzi nei paesi loro alleati. Organizzano, addestrano ed equipaggiano vari attori non statuali e milizie, il che infligge un bilancio pesante di morti e massacri in Medio Oriente". (Res)