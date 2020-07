Decreto Agosto: Fapi, proficuo incontro con il viceministro Castelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, a margine dell'incontro odierno tra le associazioni di categoria, tenutosi nella sede del dicastero dell'Economia e delle Finanze, con il viceministro Laura Castelli, afferma: "Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori sono al centro delle preoccupazioni del ministero dell'Economia. Siamo soddisfatti dell'incontro odierno con il viceministro Castelli - continua Sciotto in una nota -, con la quale abbiamo avuto un confronto proficuo che è servito anche a recuperare qualche incomprensione di queste settimane. Abbiamo esposto le difficoltà che si trovano a fronteggiare le imprese - aggiunge il leader della Fapi - spiegando le nostre proposte per il rilancio e la crescita. Particolare attenzione è stata posta per le imprese della filiera del turismo che per l'assenza di visitatori stranieri sono a rischio chiusura". Sciotto conclude: "Dal viceministro Castelli abbiamo ricevuto rassicurazioni circa l'impegno da parte del governo che si farà carico di inserire misure per il comparto già a partire dal prossimo decreto legge previsto per agosto". (Com)