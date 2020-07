Difesa: Mar Cinese Meridionale, centro studi segnala avvicinamento aereo da guerra Usa a Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da guerra degli Stati Uniti è volato ieri, 26 luglio, a meno di cento chilometri da Shanghai, nella Cina orientale, secondo quanto riferito da un think tank cinese focalizzato sulla disputa Usa-Cina nel Mar Cinese Meridionale. Secondo quanto riferisce il quotidiano "South China Morning Post", citando la South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (Scspi), un aereo antisommergibile P-8A e un aereo da ricognizione EP-3E sono entrati nello Stretto di Taiwan, volando vicino alla costa meridionale di Zhejiang e Fujian. Una nave da guerra Usa, il cacciatorpediniere Uss Rafael Peralta, navigava invece nelle acqua al di sotto del velivolo, ha riferito l'istituto. Il giornale afferma che l'aereo P-8A si trovava a 76,5 chilometri da Shanghai, probabilmente l'aereo Usa arrivato più vicino alla Cina continentale negli ultimi anni. Il think tank ha twittato, nella giornata di ieri, che la Us Navy P-8A stava operando vicino a Shanghai, con l'Uss Rafael Peralta, un cacciatorpediniere missilistico guidato, che seguiva un percorso simile, chiedendo: "Potrebbe essere un'operazione congiunta?". Sulla base di immagini satellitari, il think tank ha invece twittato oggi che un aereo da guerra statunitense stava "conducendo una ricognizione ravvicinata del Guangdong nella Cina meridionale". (segue) (Cip)