Difesa: Mar Cinese Meridionale, centro studi segnala avvicinamento aereo da guerra Usa a Shanghai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri cinese non ha negato ma non ha risposto a una richiesta di commento da parte dei media. Wang Shicun, presidente del National Institute for South China Sea Studies (Niscss), ha dichiarato: "Finora (gli Stati Uniti) hanno condotto sei operazioni di libertà di navigazione quest'anno, rispetto alle quattro del 2017, sei del 2018 e otto del 2019. Inoltre, quest'anno le forze armate statunitensi hanno condotto quasi duemila operazioni di ricognizione ravvicinata sulla Cina". Secondo il centro studi, gli aerei di sorveglianza E-8C dell'aeronautica statunitense sono arrivati entro 185 chilometri dalla costa sud-orientale della provincia del Guangdong in quattro diverse occasioni nell'ultima settimana. "Al momento l'Esercito Usa sta inviando da tre a cinque velivoli da ricognizione ogni giorno nel Mar Cinese Meridionale", secondo il think tank, che ha aggiunto che gli aerei militari statunitensi si sono avvicinati insolitamente allo spazio aereo continentale diverse volte da aprile. In questo contesto, Wang ha scritto che "mentre gli Stati Uniti intensificano le loro operazioni militari nel Mar Cinese Meridionale, la Cina adotterà contromisure corrispondenti, come il monitoraggio come avvertimento ed espulsione. Più intensificano le operazioni militari statunitensi, maggiori sono le possibilità di incidenti causati accidentalmente". (Cip)