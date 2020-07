Credito: Deutsche Bank, stop ad attività nel settore carbonifero entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al più tardi entro il 2025, Deutsche Bank fermerà su scala globale ogni attività nel settore del carbone, sia nelle operazioni di finanziamento si in quelle del mercato dei capitali. È quanto comunicato oggi dal maggiore istituto di credito tedesco. Inoltre, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Deutsche Bank adotterà “linee guida più rigorose per le attività con i clienti nei settori del petrolio e del gas”. Entro la fine dell'anno, saranno esaminate tutte le attività esistenti per i due comparti. L'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, ha commentato: “In questo modo, daremo il nostro contributo alla protezione del clima e sosterremo l'obiettivo dell'UE per la neutralità dal carbone entro il 2050”. Con questa svolta ecologica, per esempio, Deutsche Bank cesserà di finanziare le centrali elettriche a carbone e monitorerà con maggiore attenzione le transazioni con società energetiche che dipendono per oltre il 50 per cento da tale combustibile in base alla capacità di generazione esistente o alla generazione effettiva di energia. Con riguardo a petrolio e gas, Deutsche Bank esclude finanziamenti per nuovi progetti nell'Artico per attività di fracking in paesi “con estrema carenza di acqua”. (Geb)