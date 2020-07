Spagna: 2019, Madrid supera la Catalogna come prima Comunità per Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo anno consecutivo, la comunità di Madrid ha superato la Catalogna come principale economia regionale della Spagna, chiudendo l'esercizio 2019 con un valore di 239,878 miliardi di euro pari al 19,3 per cento del Pil nazionale, rispetto ai 236,739 miliardi della Catalogna (19 per cento). E' quanto emerge del rapporto presentato oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Nel 2019, tuttavia, la Navarra è stata la Comunità autonoma che ha registrato la crescita più alta, il 2,8 per cento, seguita proprio da Madrid, con il 2,5 per cento, e dalla Comunità Valenciana, con il 2,3 per cento. Analizzando il peso del Pil per abitante, il primo posto è per Madrid, con un valore di 35.876 euro per residente, il 35,7 per cento in più della media del paese, pari a 26.438 euro (Spm)