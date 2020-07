Usa: de Blasio chiede la riapertura dei tribunali dopo aumento casi di criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha chiesto la riapertura dei tribunali in tutta la città a causa dell’aumento dei casi di criminalità in seguito alla chiusura imposta dalla pandemia di Covid-19. “È il momento di riunirsi e di ricostruire, c’è un enorme arretrato di casi di crimini violenti”, ha detto de Blasio durante una conferenza stampa. Mostrando i dati relativi ai casi giornalieri, il sindaco ha osservato come New York City continui a restare sotto la soglia per mantenere aperta la città e abbia visto ridursi il tasso di contagio all'1 per cento.(Nys)