Roma, il sindaco di Nemi alla Germania: "Ricostruiamo insieme le navi di Caligola"

- Non fu il risultato di un'imprevedibile azione bellica ma “un consapevole gesto di sfregio”. Così, Alberto Bertucci, sindaco di Nemi, riapre un'ormai antica questione: quella delle Navi di Nemi distrutte dai tedeschi in ritirata durante la Seconda guerra mondiale. Sono trascorsi 76 anni dalla distruzione delle due imbarcazioni romane care all’imperatore Caligola, rimaste per circa 1.900 anni a circa 30 metri di profondità sui fondali del lago vulcanico di Nemi, recuperate nel 1932, e distrutte da un incendio innescato dai tedeschi il 31 maggio del 1944.“Per questo chiediamo il risarcimento”, dice Bertucci che ha proposto una delibera votata dal consiglio comunale di Nemi finalizzata a chiedere un risarcimento alla Germania per il danno arrecato alla piccola comunità dei colli Albani. “Abbiamo ritrovato relazioni, ampie documentazioni, testimonianze: i nazisti allontanarono tutti i residenti e il custode. Decisero di dare alle fiamme quei tesori. Non c'è dubbio”.Ma la richiesta partita da Nemi e diretta alle Repubblica federale tedesca non è finalizzata ad ottenere un semplice ristoro economico ma propone, piuttosto, di lanciare una sfida tecnologica per restituire all'umanità questi gioielli dell’archeologia navale. “Vorremmo – dice Bertucci – che, con un gesto significativo di spirito europeo, le autorità tedesche collaborassero con noi per ricostruire le due navi ricorrendo alle nuove tecnologie di riproduzione. Grazie a un libro dell’Istituto poligrafico e della Zecca dello Stato del tempo abbiamo una grande mole di dati, misure, immagini per procedere a un'opera di riproduzione, in concorso col governo tedesco e magari con la mediazione del nostro ministero per i Beni e le attività culturali”.Il sindaco ha già pensato inoltre di “invitare quanto prima il cancelliere tedesco Angela Merkel qui a Nemi per metterla a conoscenza questa storia ma anche per farle conoscere uno dei territori italiani più belli e, perché no, cercare una intesa per questa ricostruzione”. (Rer)