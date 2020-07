Giustizia: Battilocchio (FI) su separazione carriere, approdo in Aula Camera momento storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio durante la discussione generale della proposta di legge per la separazione delle carriere, ha affermato: "Stiamo vivendo un momento davvero importante per il nostro Paese: oggi grazie a Forza Italia arriva in Aula un testo depositato con le firme raccolte dall'Unione camere penali, che ha dunque creato i presupposti affinché questa importante proposta giungesse all'esame del Parlamento. L'Ucpi, in questi anni - ha continuato il parlamentare - e ancor più in questi mesi, non ha mai rinunciato, neppure nei momenti in cui più forte era il vento giustizialista e populista soffiato dalla peggior parte della politica, degli organi d'informazione e, spiace dirlo, da una parte della magistratura stessa, al proprio ruolo di vigile sentinella dello Stato di diritto. Fra molte, possiamo ricordare la maratona oratoria contro la riforma della prescrizione, cui molti di noi hanno partecipato, o le prese di posizione contro l'introduzione del processo telematico: battaglie che sempre, devo dirlo - ha concluso Battilocchio -, ci hanno visto insieme, allineati per tutelare la Costituzione, il garantismo e quell'orizzonte di principi e valori che riteniamo irrinunciabili". (Rin)