Polonia: ministro Giustizia si rivolge formalmente a dicastero Famiglia su ritiro da Convenzione Istanbul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ziobro ha avanzato sabato scorso l'idea che il governo polacco agisca per il ritiro dalla Convenzione di Istanbul. La Polonia ha sottoscritto la Convenzione nel dicembre 2012 e l'ha ratifica nel 2015. Dall'annuncio del guardasigilli ha per il momento preso le distanze l'alleato di governo, il partito Diritto e giustizia (PiS). Anche questa mattina il suo portavoce, Radoslaw Fogiel, ha fatto sapere che "decisioni in merito ancora non sono state prese" e che la reazione di certi ambienti alle parole di Ziobro è "decisamente prematura". Il sindaco di Varsavia ed ex candidato presidenziale di Piattaforma civica (Po) Rafal Trzaskowski ha invece qualificato come "scandaloso" un eventuale tentativo di ritirare la Polonia dalla Convenzione e ha parlato di un giro di vite dell'esecutivo su molte questioni, "dai diritti delle donne, all'autonomia regionale, ai media indipendenti". "Dovremmo tutti lottare contro la violenza domestica. Non dovrebbero esserci dubbi, tutte le forze politiche dovrebbero collaborare su una simile questione", ha continuato Trzaskowski. (Vap)