Coronavirus: Crippa (M5S), Fontana inadeguato, faccia passo indietro

- “Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dovrebbe fare un passo indietro. Sull'imbarazzante vicenda della fornitura dei camici alla Eegione, dall'azienda del cognato, di cui la moglie ha una quota, ha cambiato più volte versione e, oggi, non ha chiarito nulla”. È quanto afferma in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa, che aggiunge: “Sarà la magistratura a dire se sono configurabili reati o meno, su questo non entriamo. Ma, una valutazione politica, dopo quello che è successo in questi mesi, è ormai inevitabile. La disastrosa gestione dell’emergenza, la decisione di ospedalizzare i positivi al covid nelle rsa, i milioni buttati per l’ospedale Fiera, la vicenda del Pio Albergo Trivulzio e le innumerevoli pessime figure inanellate da Fontana e dal suo assessore Gallera, dimostrano che, questa Giunta, non è adatta governare la Lombardia”. “In più ora la vicenda dei camici e dei set sanitari che nasconde, quanto meno, delle opacità – sottolinea l'esponente pentastellato - a cominciare dai fondi di Fontana, si parla di oltre 5 milioni di euro, alle Bahamas, poi trasferiti in Svizzera, di cui nessuno sapeva niente, in barba alla trasparenza che dovrebbe essere la prima virtù di un politico”. “Fontana ha dimostrato di essere incapace nel gestire vicende come questa – attacca Crippa - non ha detto la verità e non può più avere la fiducia dei cittadini. C’è da gestire un post coronavirus che è ancora pieno di incognite. Non possono farlo persone inaffidabili e poco trasparenti. Per questo deve andare via, al più presto”. “E Salvini, se avesse a cuore l'interesse dei lombardi – conclude - invece di difendere l'indifendibile, di evocare inesistenti complotti della magistratura, in pieno stile berlusconiano, dovrebbe essere il primo a pretendere chiarezza, e poi accompagnarlo alla porta”. (Com)