Francia: la legge sulla bioetica torna all'Assemblea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di legge sulla bioetica in Francia, che prevede la procreazione medicalmente assistita (Pma) e rimborsata dallo Stato alle coppie di lesbiche e alle donne sole, torna all'Assemblea nazionale per una seconda lettura. L'iter legislativo del testo era stato rallentato dalla crisi sanitaria provocata dal coronavirus e dal recente rimpasto di governo a Parigi. Il progetto di legge è stato votato dall'Assemblea nazionale in prima lettura il 15 ottobre dello scorso anno, per essere adottato in Senato il 4 febbraio. Attualmente in Francia la procreazione medicalmente assistita è prevista solamente per le coppie eterosessuali sterili.(Frp)