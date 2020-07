Migranti: Gelmini (FI), sbarchi e fughe dai Cpa e dai Cara, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, osserva: "Ancora sbarchi incontrollati nelle coste della nostra Penisola, ancora tensioni e fughe dai centri di prima accoglienza. Negli ultimi giorni - continua la parlamentare in una nota - centinaia di immigrati irregolari sono fuggiti dai Cpa (Centri di prima accoglienza) e dai Cara (Centri di accoglienza richiedenti asilo) creando panico, insicurezza, e causando innumerevoli disagi per i cittadini e per le Forze dell'ordine. Il governo prenda immediate contromisure per bloccare subito questi pericolosi fenomeni". Secondo l'esponente di FI, "l'Italia non può essere il porto d'Europa e, a maggior ragione in un periodo di emergenza sanitaria, i luoghi nei quali vengono collocati momentaneamente i migranti vanno gestiti con il massimo del rigore. Non possiamo permetterci - conclude Gelmini - lassismo e imprudenza". (Com)