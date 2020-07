Romania: coronavirus, aggiornata la lista dei Paesi a rischio epidemiologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale per le situazioni di emergenza della Romania ha aggiornato la lista dei Paesi/zone a rischio epidemiologico elevato, che entrerà in vigore questa notte. Le persone in arrivo da questi Stati saranno messe in quarantena per 14 giorni. Sulla lista si trovano 44 Paesi della cosiddetta zona gialla, tra cui: Argentina, Brasile, Israele, Lussemburgo, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Russia e Stati Uniti. La quarantena si può istituire a casa della persona interessata, in un luogo dichiarato dalla stessa, oppure, a seconda del caso, in uno spazio speciale designato dalle autorità. Il precedente aggiornamento della lista è stato effettuato il 7 luglio scorso. (Rob)