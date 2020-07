Kosovo: leader Ldk Mustafa, partiti sostengano governo su ripresa dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni ed i partiti politici del Kosovo devono sostenere il premier Avdullah Hoti nel rilancio del dialogo politico con la Serbia. Lo ha detto il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, dopo aver avuto ieri sera un colloquio telefonico con il nuovo coordinatore nazionale per il dialogo Pristina-Belgrado Skender Hyseni. "Ho espresso il mio sostegno e quello dell'Ldk affinché non ci sia alcun accordo separato al di fuori dell'accordo comprensivo che porterà al riconoscimento reciproco", ha dichiarato il leader del partito governativo kosovaro. Secondo Mustafa, il processo del dialogo "è pienamente politico" ed i suoi risultati devono includere "un accordo politico inter-statale sul riconoscimento reciproco". I partner di governo dell'Ldk, Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Nisma, hanno intanto espresso alcune critiche alla gestione del dialogo invitando il premier Hoti ad un approccio maggiormente condiviso. (segue) (Kop)