Speciale infrastrutture: Abruzzo, Campitelli, Val di Sangro area strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Val di Sangro è un'area industriale che rappresenta il 40 per cento del Pil regionale e l'intervento presentato punta a rendere competitivo questo territorio". Lo ha detto l'assessore all'ambiente, Nicola Campitelli, a margine della presentazione dei due nuovi locomotori acquistati dalla società Sangritana necessari a potenziare il trasporto merci sulle tratte meridionali Foggia-Melfi. "In Val di Sangro - ha aggiunto - abbiamo aziende importanti che vivono purtroppo criticità logistiche, pertanto la scelta dell'amministrazione regionale, attraverso anche la società partecipata Sangritana, di investire sulla realizzazione di nuove infrastrutture e puntare sul trasporto ferroviario, rappresenta sicuramente una strategia efficace per il territorio. Anche da un punto di vista climatico: il trasporto su ferro sarà il futuro". (Com)