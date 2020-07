Speciale infrastrutture: Bonessio (Verdi), Piano per Lazio poco coraggioso su trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da trent'anni aspettavamo il completamento dell'anello ferroviario di Roma e siamo molto lieti di trovare, nel Piano delle infrastrutture presentato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, il secondo binario della linea ferroviaria Roma-Pescara, che forse sarà realizzato dopo 100 anni dal primo". Così, in una nota, il co-portavoce dei Verdi del Lazio ed esponente di Europa Verde, Nando Bonessio. "Giudichiamo in maniera positiva - aggiunge - il completamento della Civitavecchia-Orte, purché venga salvaguardata, con una variante di percorso, l'area naturale protetta 'Natura 2000 – Valle del Mignone'. Dopo tanto sforzo, rimaniamo però basiti di fronte alla riproposizione dell'autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone, opere sproporzionate rispetto alla loro effettiva utilità e dannose sia per l'agricoltura biologica del territorio che per il portafogli dei pendolari che oggi viaggiano gratuitamente sulla Pontina". "Duole constatare come il nostro guanto di sfida lanciato al presidente Zingaretti con la richiesta di invertire finalmente la tendenza degli investimenti nel Lazio, destinando anche solo il 60 per cento delle risorse al trasporto pubblico surotaia anziché a nuovo cemento, non sia stato raccolto. In questo senso, la scelta compiuta oggi da Zingaretti lascia molto a desiderare, soprattutto in virtù delle roboanti dichiarazioni su mobilità sostenibile, conversione ecologica e Green deal. È proprio vero, – conclude Bonessio, – non c'è ecologia senza ecologisti". (Com)