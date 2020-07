Imprese: Leonardo, l'AW109 Trekker Ems pronto al debutto in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si torna a parlare francese nello stabilimento di Vergiate, dove i tecnici Leonardo stanno preparando l’AW109 Trekker in configurazione Emergency Medical Service da consegnare, alla fine del 2020, a Saf Helicoptères e che verrà utilizzato dall’ospedale di Rouen, in Normandia. Come riferisce sul suo sito web Leonardo, dopo essersi confermata come leader del settore Vip nel mercato d’Oltralpe, raggiunge una nuova importante pietra miliare grazie alla competitività dei suoi prodotti in ogni segmento, alle prestazioni dei suoi elicotteri, all’innovazione costante, ad una presenza capillare sul territorio e alla passione di chi, nei suoi stabilimenti lavora per fornire soluzioni a coloro che atterrano ogni giorno da luoghi impervi presso l’helipad di un ospedale, prestando soccorso a chi è in difficoltà. Come spiegato da Andrea Mirteto, Vice President Global Sales Europe e Federico Valerii, Global Sales - Head of Region Central Europe, questo per Leonardo è solo un nuovo traguardo di una lunga tradizione. Mirteto ha ricordato che Leonardo è presente “in Francia da oltre 40 anni. La svolta avvenne alla fine degli anni Novanta con l’AW109 Power”, quando l’azienda si è consacrata “come riferimento nel settore Vip e garantendoci una presenza nel campo dell’elisoccorso. L’introduzione dell’AW139 e di modelli quali Grand, GrandNew ed oggi il Trekker ha rappresentato il vero cambio di passo. La grande competitività determinata da elevate prestazioni e tecnologia al servizio della sicurezza ci hanno permesso di diventare il benchmark nel settore Vip, di garantire un incremento della nostra quota nel settore offshore e una presenza significativa nel mercato dell’elisoccorso”. (segue) (Res)