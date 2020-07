Imprese: Leonardo, l'AW109 Trekker Ems pronto al debutto in Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divisione elicotteri di Leonardo, tuttavia, ha in serbo diversi progetti futuri in Francia. “Stiamo lavorando su diversi fronti in questo Paese. Il progetto forse più ambizioso e sfidante è la modernizzazione delle flotte presso numerose basi Hems in tutta la Francia, grazie al solido rapporto con gli operatori leader del settore e alla relazione con gli utilizzatori finali”, ha detto Mirteto, secondo cui è in fase di valutazione anche “un progetto che potrebbe generare maggiore visibilità sull’eliporto di Issy-Les-Moulineaux a Parigi, creando un ‘punto di riferimento’ per tutto il settore Vip francese e dell’Europa centrale”. Inoltre, ha aggiunto, “con il customer support stiamo poi potenziando la nostra capacità manutentiva nel paese, sia avvalendoci delle strutture Leonardo già esistenti in regioni limitrofe, come quella di Liegi, sia grazie a sinergie con player locali, per supportare in maniera adeguata l’espansione della nostra flotta nel Paese. La recente acquisizione di Kopter ci permetterà in futuro di competere anche sul segmento del monomotore, oggi dominato dalla concorrenza”. (segue) (Res)