Imprese: Leonardo, l'AW109 Trekker Ems pronto al debutto in Francia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federico Valerii, invece, ha spiegato perché di fatto il Trekker non ha avuto rivali in questa competizione sul mercato francese. “Malgrado la forte reazione della concorrenza i nostri prodotti restano un punto di riferimento grazie alle loro caratteristiche distintive. La nostra gamma prodotti soddisfa, infatti, anche i clienti più esigenti in ogni segmento. Il Trekker rappresenta la nostra filosofia di progetto: compatto, con prestazioni e capacità di carico tipiche di elicotteri di maggiori dimensioni, tecnologia avionica di ultima generazione, grande flessibilità operativa e costi di esercizio contenuti. Ciò ci ha consentito di aggiudicarci di recente il primo contratto Hems in Francia con questo modello, superando elicotteri in classe di peso superiore”, ha spiegato Valerii. Leonardo, d’altronde, occupa una posizione di leadership in alcune fette del mercato elicotteristico francese. “La divisione elicotteri di Leonardo è leader nel trasporto Corporate/Vip, con circa 15 elicotteri bimotore in servizio nel paese, su un totale che non supera le 25 unità. Nel settore Hems, il Trekker è una valida alternativa alla concorrenza, in un mercato dove il prezzo guida le scelte operative. Saf Helicopterès, colosso francese del settore, dopo lunga e meticolosa valutazione tecnico-economica, ha investito sul Trekker come riferimento per i bimotori leggeri introducendo una prima importante novità nella flotta”, ha affermando Valerii, ricordando che “nel 2015 anche Heli Union ha incrementato la sua competitività nel mercato Oil & Gas acquistando sei AW139”. (Res)