Regno Unito: cancelliere Sunak, al vaglio del governo tassa su acquisti online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito sta considerando l'imposizione di una tassa sugli acquisti online per salvaguardare i posti di lavoro nei negozi fisici. Lo ha annunciato il cancelliere dello Scacchiere britannico, Rishi Sunak, ripreso dal quotidiano britannico "The Guardian". La possibilità di imporre una tassa sulla vendita al dettaglio online è emersa la scorsa settimana, in seguito a numerosi licenziamenti in grandi catene britanniche e alla chiusura di diversi negozi. Il ministero delle Finanze starebbe considerando due possibili tipi di tasse: un'imposta del 2 per cento su tutti i prodotti acquistati online, e una tassa sulle consegne, con la quale potrebbe rispondere anche alle problematiche del traffico e dell'inquinamento. I grandi gruppi commerciali del paese hanno esortato il governo ad introdurre una misura di questo tipo, dato che sempre più consumatori fanno shopping quasi esclusivamente online. L'amministratore delegato della catena di supermercati Tesco, Dave Lewis, ha richiesto che il governo introduca una cosiddetta "tassa Amazon" per evitare ulteriori licenziamenti nei negozi. Una tassa di questo tipo potrebbe però aumentare i costi dello shopping online proprio in un momento in cui le famiglie britanniche si trovano sotto pressioni economiche a causa della pandemia di coronavirus.(Rel)