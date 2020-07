Rifiuti: continua collaborazione Ama-Nespresso, in 2019 recuperati 175.740 kg di capsule

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma continua a registrare risultati in crescita "Da chicco a chicco", il programma di Nespresso, azienda pioniera e di riferimento nel segmento del caffè porzionato di alta qualità, per la raccolta e il riciclo delle capsule esauste in Italia. Nel 2019, infatti, a Roma il progetto ha permesso di recuperare, grazie alla collaborazione con Ama ben 175.740 chili di capsule in alluminio, segnando una crescita del 10,4 per cento rispetto all'anno precedente. Lo comunica Ama in una nota. Ama, il più grande operatore in Italia nella gestione integrata dei servizi ambientali, ha svolto il prelievo mirato per la raccolta differenziata delle capsule da caffè presso sette punti vendita Nespresso situati in altrettanti centri/aree ad alta densità commerciale della Capitale. Nato nel 2011 grazie a una convenzione - rinnovata a gennaio 2018 - con Cial (Consorzio nazionale imballaggi alluminio), Utilitalia e Cic (Consorzio italiano compostatori), "Da chicco a chicco" è l'espressione concreta dell'impegno di Nespresso in Italia per la creazione di una tazzina di caffè a impatto positivo. (segue) (Com)