Rifiuti: continua collaborazione Ama-Nespresso, in 2019 recuperati 175.740 kg di capsule (2)

- Il programma, su cui Nespresso ha investito a oggi oltre 6 milioni di euro, permette ai consumatori di riconsegnare le loro capsule esauste nell'apposita area recycling presente all'interno delle boutique Nespresso o in alcune isole ecologiche distribuite sul territorio nazionale. Un sistema capillare di 116 punti di raccolta presenti in 69 città italiane, con 17 nuovi punti di raccolta aperti solo nel 2019 al fine di permettere ad un numero sempre maggiore di consumatori di prendere parte al progetto e contribuire al recupero delle capsule. Nel 2019, il progetto ha permesso di recuperare ben 1.335 tonnellate di capsule in alluminio, in crescita del 31 per cento rispetto all'anno precedente. Le capsule riconsegnate dai consumatori vengono successivamente raccolte dalle aziende di gestione del servizio di raccolta differenziata e inviate per la lavorazione ed il recupero presso un impianto in provincia di Brescia, dove l'alluminio viene separato dal caffè. (segue) (Com)