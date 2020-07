Rifiuti: continua collaborazione Ama-Nespresso, in 2019 recuperati 175.740 kg di capsule (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della separazione dei due materiali, l'alluminio viene destinato alle fonderie per avviare il processo di riciclo che lo trasformerà in nuovi oggetti, mentre il caffè viene destinato a un impianto di compostaggio per la sua trasformazione in compost, che viene successivamente portato in una risaia in provincia di Novara. Il riso prodotto grazie a questo concime naturale, riacquistato da Nespresso, viene infine donato a Banco alimentare della Lombardia, a cui ad oggi sono state donate 2 milioni 954 mila porzioni di riso, e a Banco alimentare del Lazio. (Com)