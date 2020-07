Imprese: “The Italian Way” di Unicredit, farmaceutica e sanità tra Covid e strategie per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si è conclusa con l'appuntamento dedicato alla Lombardia "The Italian Way", una roadmap virtuale per riflettere con stakeholders, esperti e imprese sui nuovi scenari economici prospettati dal Covid-19. Stando al relativo comunicato stampa, nella tappa lombarda si è parlato dei settori farmaceutico e healthcare ed è stato presentato un focus sugli effetti della pandemia sui due settori e sulle nuove opportunità da cogliere per la ripartenza. L'incontro è stato aperto e condotto da Marco Bortoletti, regional manager di Unicredit per la Lombardia, ed è proseguito con i saluti di Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy di Unicredit, e Sergio Dompé, vicepresidente con delega alle Life Sciences di Assolombarda. Subito dopo sono intervenuti gli esperti Laura Torchio, industry expert corporate sales and marketing di Unicredit, che ha illustrato lo studio di settore "Come l'industria della salute supera la sfida Covid", e Gabriele Pelissero, presidente cluster lombardo scienze della vita. A seguire Maurizio de Cicco, presidente e amministratore delegato Roche Italia; Renato Carli, direttore generale del Centro diagnostico italiano; Clara Sattler de Sousa e Brito, amministratore delegato di Siemens Healthcare; Fabio Miraglia, advisory board Centro di Unicredit e presidente di Giomi Rsa; Luciano Ravera, amministratore delegato dell'Istituto clinico Humanitas; e infine Lucio Izzi, head of corporate sales and marketing di Unicredit, nella tavola rotonda "Farmaceutica e Healthcare: uno sguardo al futuro".