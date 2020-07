Usa: baseball, Trump non effettuerà lancio di apertura a partita degli Yankees

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non effettuerà come previsto il prossimo 15 agosto il lancio di apertura della partita di baseball tra i New York Yankees ed i Boston Red Sox. In un messaggio pubblicato su Twitter, Trump ha specificato che "a causa della mia forte attenzione al virus cinese, agli incontri programmati sui vaccini ed alla nostra economia non sarò in grado di effettuare il lancio inaugurale per gli Yankees il 15 agosto", in programma allo Yankee Stadium. Giovedì scorso il consigliere per le malattie infettive Anthony Fauci, membro-chiave della task-force anti coronavirus della Casa Bianca, ha effettuato il primo tiro per la partita tra i Washington Nationals, squadra vincitrice dei mondiali, e gli Yankees.(Nys)