Germania: rilasciati i due fermati per e-mail minatorie di estrema destra Nsu 2.0

- Un agente della polizia della Baviera a riposo e sua moglie sono stati fermati nel quadro dell'inchiesta della procura di Francoforte sul Meno sulle e-mail minatorie siglate “Nsu 2.0”, inviate a politici, magistrati, avvocati giornalisti tedeschi. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. I fermi sono stati effettuati il 24 luglio scorso e la coppia è stata successivamente rilasciata, ha comunicato la procura di Francoforte. L'uomo era già stato indagato per reati con movente di estrema destra. La sigla Nsu 2.0 fa riferimento al gruppo della destra radicale Resistenza nazionalsocialista (Nsu), autore di una serie di omicidi di immigrati turchi e di un'agente di polizia in Germania tra il 2000 e il 2006. Le e-mail minatorie siglate Nsu 2.0 sono in totale 69, destinate a 27 personalità in otto Laender. In tre casi, i dati dei destinatari sono stati ricavati dai computer della polizia dell'Assia. Un dato preoccupante, che ha portato il ministero dell'Interno del Land a non escludere la presenza di una rete di estremisti di destra nelle forze dell'ordine. La serie di minacce dell'Nsu 2.0 è iniziata nell'agosto del 2018, con le lettere ricevute da Seda Basay-Yildiz, l'avvocato di Francoforte sul Meno che rappresentava le famiglie delle vittime degli omicidi dell'Nsu nel processo celebrato a Monaco di Baviera. Da febbraio scorso, è stata Janine Wissler, capogruppo di La Sinistra al parlamento dell'Assia, a ricevere diverse email minatorie inviate dall'Nsu 2.0. I dati di Basay-Yildiz e Wissler sono tra quelli sottratti a un computer della polizia dell'Assia. Travolto dallo scandalo, il comandante della polizia dell'Assia, Udo Muench, ha rassegnare le dimissioni il 14 luglio scorso, venendo sostituito da Roland Ullmann. (Geb)