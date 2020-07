Commercio: Castelli (M5s) incontra associazioni categoria dopo polemica, la Fic chiede aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, la Federcuochi ha proposto la sospensione delle imposte per l’intero anno 2020 o la concessione di defiscalizzazioni. "Castelli - spiega Circiello in una nota - è stata molto disponibile e ci ha assicurato che aiuterà il comparto ristorazione e ospitalità con alcuni sgravi fiscali attualmente allo studio. In Italia è necessario tutelare il ristoratore e il consumatore attraverso la detrazione fiscale dell'acquisto del servizio, come negli altri paesi europei, introducendo il bonus ristorazione, ovvero la possibilità di detrarre il costo ristorante dalle imposte. Auspichiamo, inoltre, che la cassa integrazione per il nostro comparto sia estesa a tutto il 2020. Tutte queste misure sono fondamentali per dare un po' di respiro a un settore che, senza un importante impegno del governo, è destinato alla bancarotta". (Com)