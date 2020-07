Coronavirus: Lega, interrogazione su mancanza gel igienizzanti sugli aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, in una nota, afferma: "per effetto di quanto disposto dall'ennesimo DPCM del Premier Conte dell'11 giugno 2020 (le cui misure sono state recentemente prorogate), i passeggeri dei voli aerei sono obbligati a presentare, al momento dell'imbarco a pena di diniego dello stesso, un'autocertificazione cartacea, a mio avviso inutile, che attesti l'assenza di sintomi da Covid-19 e di contatti a rischio nei due giorni precedenti al viaggio; i passeggeri devono anche impegnarsi a comunicare, al vettore e all'autorità sanitaria territoriale competente, la comparsa di sintomatologia da Covid-19 entro otto giorni dallo sbarco dall'aeromobile. Anche per i voli vale la solita regola in merito all'igiene: disinfettarsi frequentemente le mani con gel e/o salviettine. Nonostante ciò, sono numerose le segnalazioni ricevute in merito all'assenza di dispenser di soluzioni igienizzanti nei servizi igienici degli aeromobili e se richiesti specificamente il personale di bordo non ne dispone". (segue) (com)