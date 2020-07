Lazio: Simeone (FI), bene propositi Zingaretti ma serve definire modello sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La relazione del presidente Zingaretti nel Consiglio straordinario di oggi è stata esaustiva e ricca di buoni propositi. Peccato che le belle intenzioni restino solo sulla carta. A mio parere serve definire un modello di sviluppo". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Pensiamo alla sanità innanzitutto - aggiunge Simeone -. Oggi siamo di fatto rimasti al 2007 con un sistema sanitario impoverito sotto i colpi dei 'tagli' operati in questi anni di commissariamento. Ecco perché ritengo necessario definire bene l'offerta sanitaria nelle cinque province del Lazio e su Roma Capitale. A partire dalla necessità Sono infatti convinto che il vero obiettivo sia quello di rafforzare il territorio. Occorre ripensare ad un nuovo modello di sanità in grado di privilegiare l'offerta territoriale. La rete andrebbe rimodulata, garantendo ai pazienti servizi efficaci ed efficienti, c'è bisogno di maggiore filtro nel territorio, perché la porta d'ingresso unica della sanità non può essere l'ospedale. A mio avviso è opportuno creare in ogni provincia almeno un centro diagnostico per contenere il fenomeno delle liste d'attesa e diminuire la mobilità passiva. Queste strutture hanno assunto in tutta Italia una funzione importante, ovvero quella di decongestionare l'attività ambulatoriale spesso concentrata negli ospedali, favorendo una maggiore omogeneità dello sviluppo di servizi legati a prestazioni specialistiche anche in ambiti periferici. Con meno di 10 milioni di euro complessivi potremo - continua Simeone - riuscire a creare un centro diagnostico per ogni provincia. Bisogna dare certezze. Nella sanità come nel sistema urbanistico e nelle infrastrutture. In questa regione vi sono norme farraginose che vanno cambiate in ambito urbanistico e allo stesso modo urgono risposte in tempi brevi sulle opere infrastrutturali da realizzare. Davanti ad un crollo del Pil dell'11 per cento servono scelte coraggiose, altrimenti non riusciremo a risalire la china. Modernizzare il Paese deve essere il compito principale di chi governa. Senza modernizzazione e crescita non si va da nessuna parte. Non bastano i buoni propositi, per questo - conclude Simeone - occorre rimboccarsi le maniche e passare ai fatti".(Com)