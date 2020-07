India: Chhattisgarh, agente ucciso in attacco ribelli maoisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente della forza armata del Chhattisgarh (Caf), in India, è stato ucciso oggi da due ribelli maoisti nel distretto di Narayanpur, mentre era in servizio di guardia al campo base. Il caduto, di nome Jitendra Bakde, apparteneva al 22mo battaglione. Lo ha riferito la polizia della stazione competente, di Chhote Dongar. Secondo l’ispettore generale della divisione di Bastar, Sunderaj P., è stata lanciata un’operazione di perlustrazione per catturare i presunti responsabili, che sono riusciti a fuggire. La polizia ha aggiunto che nei primi sei mesi dell’anno 26 uomini delle forza di sicurezza e 20 ribelli maoisti sono stati uccisi, mentre nel 2018 e 2019, nello Stato sono stati uccisi rispettivamente 35 e12 uomini delle forze di sicurezza. (segue) (Inn)