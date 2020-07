India: Chhattisgarh, agente ucciso in attacco ribelli maoisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’ultimo rapporto annuale pubblicato dal ministero dell’Interno, nel 2018 gli incidenti violenti legati all’estremismo di sinistra sono diminuiti: sono stati registrati 833 episodi, con 240 vittime, contro i 903 episodi e le 263 vittime del 2017. In calo anche le perdite per le forze di sicurezza, da 75 a 67, mentre è salito, da 136 a 225, il numero di estremisti uccisi. Gli Stati più colpiti dal fenomeno sono il Chhattisgarh, con 392 incidenti e 153 vittime nel 2018, e il Jharkhand, con 205 azioni di violenza e 43 morti. A seguire il Bihar, con 15 vittime in 59 episodi. Infine, sia l’Orissa che il Maharashtra hanno registrato 75 episodi e 12 vittime. I dati relativi al 2019 si fermano al 31 marzo e segnalano 175 episodi e 33 morti complessivamente. (segue) (Inn)