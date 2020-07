Albania: parlamento respinge impeachment del presidente Meta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento di Tirana ha approvato oggi il rapporto sulla questione dell'impeachment del presidente Ilir Meta, decidendo con 78 voti di non far dimettere il capo dello Stato. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione dell'emittente "Top Channel", il rapporto approvato è quello presentato dal deputato Ulsi Manja secondo cui le violazioni di Meta non sarebbero così gravi da causare le sue dimissioni. Sono stati 17 i voti contrari e 8 le astensioni. "Non può più succedere che il presidente rifiuti di nominare i ministri", ha dichiarato da parte sua il primo ministro albanese Edi Rama, che nei mesi scorsi è stato in scontro aperto con il presidente Meta. (segue) (Alt)