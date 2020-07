Albania: parlamento respinge impeachment del presidente Meta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato da Rama, il presidente Meta è il primo nella storia dell'Albania ad aver trasformato la sua istituzione in un quartiere generale "di parte" ed in una fonte di tensioni. Rama ha dichiarato di non aver mai visto in precedenza un presidente andare in questo modo "oltre il quadro costituzionale": Meta, a suo modo di vedere, si trova così bene con l'opposizione che fa il male dell'Albania con "atti vandalici". "Tutti dimenticano che Ilir Meta è diventato presidente con i suoi voti e con i nostri, in quanto non avevamo i voti sufficienti. Da allora ho detto che abbiamo eletto il migliore presidente che l'opposizione potesse avere", ha affermato il premier albanese. (Alt)