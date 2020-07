Francia: governo presenta prime misure per accelerare transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del Consiglio di difesa ecologica che si è tenuto all'Eliseo, il governo ha presentato le prime misure basate sulle proposte formulate dalla Convenzione cittadina per il clima, un'iniziativa che nei mesi scorsi ha riunito 150 francesi per formulare progetti volti ad agevolare la transizione energetica in Francia. Tra i provvedimenti annunciati c'è quello che vieterà a partire dal primo gennaio del 2022 l'installazione di caldaie a gas o a carbone nelle abitazioni nuove. "Obbligheremo inoltre, a partire da gennaio 2022, a sostituire le caldaie a gasolio o a carbone che sono guaste con una caldaia più virtuosa", ha detto il ministro della Transizione ecologica, Barbara Pompili. "Vieteremo il riscaldamento esterno sullo spazio pubblico" e obbligheremo a "chiudere tutte le porte per tutti gli edifici riscaldati o climatizzati aperti al pubblico", ha aggiunto. Il governo ha previsto anche dei criteri di "decenza" per il rinnovo termico degli edifici, che rappresentano il 20 per cento delle emissioni di gas a effetto serra. "Per essere accettabile un'abitazione dovrà essere ben isolata", ha detto Emmanuel Wargon, ministro delegato all'Edilizia. La Francia si impegna poi a creare due nuovi parchi regionali nel dipartimento di Vaucluse e nella baia Somme-Picardie maritime. A questi si aggiungerà una riserva naturale nazionale in Alsazia. "Una prima versione del progetto di legge sarà pronta a fine settembre" per essere "presentata al consiglio di ministri a novembre" e arrivare in Parlamento a "gennaio del 2021", ha detto Pompili. (Frp)