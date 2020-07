Israele-Libano: Netanyahu convoca riunione sicurezza dopo incidente "difficile" nel nord del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha convocato una riunione sulla sicurezza urgente in seguito agli scontri avvenuti lungo la linea di demarcazione fra il sud del Libano e il nord di Israele. Si è verificato un “incidente di sicurezza difficile”, ha dichiarato Netanyahu ai membri del partito Likud. Il capo dell’esecutivo ha aggiunto: “Monitoriamo costantemente ciò che sta accadendo sul nostro confine settentrionale. Quando dico ‘noi’ significa me stesso, il ministro della Difesa, il capo dello staff tutti insieme”. La “nostra politica è chiara: un primo luogo non permetteremo all’Iran di trincerarsi militarmente al nostro confine con la Siria. Questa è la politica che ho fissato anni fa”. (segue) (Res)