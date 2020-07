Israele-Libano: Netanyahu convoca riunione sicurezza dopo incidente "difficile" nel nord del paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato venerdì 25 luglio l'invio di rinforzi nel nord del paese per timore di ritorsioni da parte del movimento sciita libanese Hezbollah per la morte di uno dei suoi combattenti in Siria all'inizio di questa settimana. "Alla luce di una valutazione della situazione che si è svolta nelle Idf, è stato deciso di inviare un rinforzo preciso delle truppe di fanteria al Comando settentrionale", hanno detto i militari. Venerdì, fonti vicine a Hezbollah hanno riferito al quotidiano con sede a Londra "Asharq al-Awsat" che il movimento guidato da Hassan Nasrallah avrebbe probabilmente risposto alla morte del suo combattente lunedì notte a sud di Damasco. Le Idf hanno inviato sul fronte settentrionale il 13mo battaglione della Brigata Golani e una piccola unità della Divisione Galilea del Comando Nord. Due giorni fa Hezbollah ha accusato Israele di aver ucciso uno dei suoi combattenti, Ali Kamel Mohsen Jawad, in un attacco aereo israeliano il 20 luglio a sud di Damasco. (Res)