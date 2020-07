Golf: al via a Roma i campionati nazionali Open

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ambito del progetto Ryder Cup, che si disputerà per la prima volta in Italia nel 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Roma (dopo lo slittamento di un anno a causa della pandemia, della sfida americana, posticipata al 2021), i campionati nazionali Open - con la collaborazione di Infront, official advisor della Fig – apriranno la nuova stagione dell'Italian Pro Tour 2020, caratterizzata da 5 gare in altrettante Regioni". Lo ha reso noto la federazione italiana di golf: "Si spazierà dal Lazio alla Valle d'Aosta, passando per il Piemonte, l'Abruzzo e la Toscana, per un progetto, quello della Ryder Cup, sempre più itinerante e che punta a valorizzare e a coinvolgere tutto il Paese anche in chiave turistica". (Ren)