Roma: controlli per rispetto norme anti Covid, illeciti per 2mila euro nel quadrante nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli accertamenti della Polizia locale di Roma Capitale per verificare il rispetto delle disposizioni per limitare la diffusione del contagio da Covid-19: contestate violazioni per oltre 2mila euro ad alcune attività di ristorazione, nel quadrante nord della Capitale. Nel corso dei controlli predisposti dai caschi bianchi per tutelare la salute della collettività, gli agenti del XIV gruppo Monte Mario hanno rilevato irregolarità in 5 esercizi dediti all'attività di ristorazione e tavola calda nei quartieri Balduina e Trionfale. In particolare gli operanti hanno riscontrato il mancato utilizzo delle mascherine da parte del personale dipendente che si trovava a contatto con i clienti e la mancata tenuta del registro presenze degli avventori. (Rer)