Fase 3: mondo ristorazione incontra viceministro Castelli, serve tavolo con Mef, Mise e Mibact

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ‪"A settembre 1 su 2 tra ristoranti e bar in Italia chiuderà definitivamente. Con la mancanza di turisti stranieri si preannuncia una stagione catastrofica". ‬LO ha detto Paolo Bianchini, presidente di M.I.O Italia (Movimento italiano ospitalità) all'incontro di oggi alle 12 in via XX Settembre con il viceministro all'Economia e Finanze Laura Castelli. ‬‪"Il settore Ho.Re.Ca - si legge in una nota - corre un rischio enorme della chiusura definitiva a settembre del 50 per cento delle attività. Nell'incontro con il viceministro Castelli abbiamo rappresentato la terribile realtà nella quale si trova il paese - ha detto Bianchini -. Abbiamo chiesto un tavolo tecnico che metta insieme il Mef, il Mise e il Mibact, quindi tutto il comparto economico e quello turistico/culturale perché intorno ad un tavolo si possano decidere le sorti della nostra categoria. Abbiamo chiesto il rispetto dei tempi. Non abbiamo più tempo, dobbiamo essere veloci perché tante aziende hanno una sofferenza importante e per loro c'è un futuro incerto", ha aggiunto. (segue) (Com)