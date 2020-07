Fase 3: mondo ristorazione incontra viceministro Castelli, serve tavolo con Mef, Mise e Mibact (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è una delega in bianco. Aspettiamo che la Castelli faccia la sua comunicazione. Ma aspettiamo in maniera particolare il decreto che scriveranno. Perché nel famoso spostamento di bilancio di 25 miliardi che stanno prevedendo - ha detto Bianchini - ci dicono che gran parte di queste risorse saranno spostare nel settore turismo perché reputato settore strategico". "Finalmente questo settore avrà delle risorse - ha aggiunto il presidente Mio -. Era ora, abbiamo aggiunto parlando con la Castelli, visto che fino ad oggi non c'è stata nei nostri confronti questa attenzione. Saremo attenti, vigili e soprattutto verificheremo ciò che verrà scritto sul decreto. Quello che viene scritto conta il resto solo parole che danno fiducia ma rimangono parole", ha concluso. (Com)