Coronavirus: Toninelli, Fontana faccia i conti con i suoi errori

- Il senatore lombardo del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli, in una nota, afferma: "Oggi, nel suo intervento al Consiglio Regionale della Lombardia in cui ha tentato di difendersi dalle pesanti accuse che pendono su di lui, il presidente Fontana è arrivato a chiamare in causa la ministra dell'Istruzione Azzolina. Veramente incredibile quello che accade con questo governatore ormai da mesi. Anziché addossare presunte responsabilità alla ministra si renda conto di quello che è accaduto in Lombardia da febbraio a ora, si occupi delle responsabilità del suo governo regionale su quanto accaduto nelle Rsa, per esempio. Risponda nel merito delle questioni, allucinanti, su cui la magistratura sta indagando. Ma sopratutto, parlando di febbraio, si ricordi di cosa diceva il suo leader Salvini che girava video deliranti in cui esortava testualmente a 'riaprire, rilanciare, aprire, tornare a correre'". Secondo Toninelli, "la tragedia coronavirus è troppo seria e troppo drammatica per lasciare spazio a sciocchezze e strumentalizzazioni politiche, Fontana ne prenda atto una volta per tutte e faccia i conti con tutti gli errori commessi dal governo della Regione Lombardia e dalla Lega, dai test sierologici alla fornitura di camici, mentre i lombardi assistevano a una tragedia allucinante per il Covid-19”. (com)