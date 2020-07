Ungheria: coronavirus, Jobbik chiede screening gratuito per cittadini che rientrano dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di opposizione Jobbik chiede che il governo di Budapest continui a farsi carico dei costi per lo screening degli ungheresi che rientrano dall'estero anche dopo il primo agosto. Lo ha detto il deputato Laszlo Gyorgy Lukacs, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Attualmente i cittadini ungheresi che tornano in patria da paesi classificati a medio o alto rischio in relazione alla pandemia di coronavirus sono obbligati a due settimane di quarantena, a meno che non forniscano due test dall'esito negativo i cui costi sono a carico dello Stato fino al primo agosto. Secondo quanto affermato dal parlamentare di Jobbik, i test più economici costano 10 mila fiorini (circa 29 euro). (Vap)