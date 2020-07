Usa: Walgreens Boots Alliance annuncia dimissioni amministratore delegato Pessina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della compagnia farmaceutica statunitense Walgreens Boots Alliance Inc, Stefano Pessina, si dimetterà dalla carica ed assumerà quella di presidente esecutivo del gruppo non appena verrà nominato un sostituto. Lo ha annunciato la compagnia in un comunicato, aggiungendo che l'attuale presidente esecutivo, James Skinner, si dimetterà ma rimarrà nel Consiglio di amministrazione del gruppo al fine di "facilitare una transizione di leadership senza problemi". Pessina è stato nominato vicepresidente esecutivo del gruppo a gennaio 2015, in seguito alla fusione tra Walgreens e Alliance Boots avvenuta nel dicembre 2014, quindi amministratore delegato ad interim. In quest'ultimo ruolo è stato confermato da luglio del 2015. La società non ha fornito un calendario sulle nomine né sul processo di transizione previsto, dichiarando tuttavia che la nomina di un nuovo amministratore delegato è parte di una strategia aziendale volta ad ottenere "ulteriori progressi su priorità e trasformazioni necessarie per rivolgersi ad un settore sanitario in rapida evoluzione".(Nys)