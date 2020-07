Speciale energia: Giappone, ministro Ambiente Koizumi conferma stop a sussidi governativi per il carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo conservatore del Giappone si appresta a interrompere i programmi di assistenza pubblica all’esportazione di tecnologie per la produzione di energia elettrica dal carbone. Lo ha confermato il ministro dell’Ambiente giapponese, Shinjiro Koizumi, durante una intervista al quotidiano “Asahi”. Il ministro ha anche confermato che il suo dicastero giocherà in futuro un ruolo di maggior centralità nella definizione del piano energetico nazionale. Il Giappone è oggetto da anni delle critiche dell’attivismo ambientalista internazionale per il suo sostegno finanziario al carbone. Tokyo è tra i principali paesi attivi nella ricerca di tecnologie per la riduzione delle emissioni inquinanti delle centrali termoelettriche a carbone e per la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica. Il 9 luglio scorso il governo conservatore giapponese ha approvato nuove linee guida per le esportazioni di infrastrutture che irrigidiscono i criteri per l’esportazione di tecnologie per centrali a carbone, revocando “in linea di principio” il sostegno finanziario pubblico a tale categoria di esportazioni, e vincolandolo comunque ad una serie di criteri di sostenibilità ambientale, legati anche alle politiche dei paesi destinatari. (Git)