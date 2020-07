Donbass: Ucraina denuncia violazione tregua da parte milizie separatiste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, hanno tenuto ieri un colloquio telefonico nel corso dl quale hanno valutato positivamente le misure aggiuntive per attuare un cessate il fuoco nel Donbass. “Vari aspetti della risoluzione della crisi interna ucraina sono stati discussi nel dettaglio. È stata dichiarata la necessità di aumentare l'efficacia degli sforzi di negoziazione nell'ambito del gruppo di contatto di Minsk. Una valutazione positiva è stata fornita sull'accordo per il cessate il fuoco generale che entrerà in vigore il 27 luglio. È stata sottolineata l'importanza del rispetto incondizionato di tali accordi”, prosegue la nota. Nel colloquio si è discusso anche del rilascio dei prigionieri ucraini in custodia delle autorità russe nonché dei regolamenti recentemente adottati dal parlamento ucraino sulle elezioni locali nella regione del Donbass. “Vladimir Putin ha definito la decisione adottata il 15 luglio dalla Verkhovna Rada (il parlamento ucraino) sullo svolgimento delle elezioni locali in contraddizione con gli Accordi di Minsk, mettendo in pericolo le prospettive di risoluzione del conflitto. Inoltre, sono state espresse serie preoccupazioni riguardo alle recenti dichiarazioni di funzionari ucraini sull'accettabilità di diverse disposizioni del pacchetto di misure e sulla necessità di rivederlo”, si legge nel comunicato. (segue) (Rum)