Arabia Saudita: al via Hajj tra rigide misure di sicurezza e poche migliaia di pellegrini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al numero fortemente limitato di pellegrini, il ministro saudita dell’Hajj, Mohammad Benten, ha affermato che il processo di selezione delle domande per la partecipazione al pellegrinaggio è “assolutamente trasparente” ed effettuato in base al rischio pandemico. Intervistato dall’emittente saudita “al Arabiya”, il ministro ha sottolineato che gli stranieri saranno il 70 per cento dei 10 mila pellegrini ammessi, precisando che sono state esaminate domande provenienti da 160 Paesi. Nonostante la pandemia, secondo la stampa saudita, molti pellegrini ritengono che sia più sicuro partecipare al rituale di quest'anno senza le enormi folle che vedono i luoghi santi stipati di milioni di persone. A marzo le autorità saudite avevano già sospeso il pellegrinaggio dell’Umrah, che può essere celebrato in qualsiasi momento. Insieme, i pellegrinaggi di Hajj e Umrah, portano ogni anno nelle casse dell’Arabia Saudita, circa 12 miliardi di dollari, pari al 20 per cento del Pil non petrolifero del paese e il sette per cento del Pil totale. Il coronavirus ha di fatto annullato questa entrata e costretto le autorità a rivedere i piani relativi alla gestione dei pellegrinaggi. Prima della pandemia, Riad prevedeva di poter aumentare le entrate nel 2022 a 150 miliardi di dollari, potenziando l’offerta alberghiera, i trasporti di terra e aerei destinati ai luoghi santi dell’Islam. (Res)