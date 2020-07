Fase 3: Bernini (FI): se resta emergenza sanitaria attivare il Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "non può utilizzare i ritardi accumulati durante lo stato d’emergenza per prorogare i pieni poteri al premier. In questi mesi stato d’emergenza non ha certo significato buongoverno sul fronte Covid: l’app Immuni è stata un mezzo fallimento, tamponi e test sierologici sono del tutto insufficienti, i controlli variano da regione a regione, e sulla riapertura della scuola regna ancora la confusione più totale". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Quindi - aggiunge - siamo di fronte a una scelta tutta politica, che non ha nulla a che vedere né con l’epidemia, che non è vinta ma è sotto controllo, né tantomeno con l’interesse nazionale. L’unica vera emergenza per mettere in sicurezza il Paese sul fronte sanitario sarebbe attivare subito i fondi del Mes: tutto il resto serve solo a blindare il governo”.(com)