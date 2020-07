Coronavirus: pneumologo De Donno, con terapia plasma avremmo salvato 3 mila vite umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai risultati sulla sperimentazione della terapia al plasma emerge una "importante e significativa riduzione della mortalità, circa il 10 per cento. Se lo rapportiamo alla mortalità generale avremmo avuto un risparmio di 3 mila vite umane". Lo ha detto Giuseppe De Donno, direttore del reparto di Pneumologia e di Terapia intensiva dell’ospedale Poma di Mantova, intervenendo al convegno "Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti" in corso al Senato. "Il protocollo - ha spiegato l'esperto - prevede l'utilizzo da plasma di pazienti guariti che viene inoculato su pazienti ancora malati per combattere l'infezione virale. L'utilizzo del plasma del paziente convalescente è più efficace soprattutto se veniva utilizzato in pazienti gravi ma non gravissimi, con una storia limitata di insufficienza respiratoria e se non avevano una lunga storia di terapia generale". A Mantova - ha spiegato poi De Donno - si stanno portando aventi due protocolli: "Il primo è 'Rescue' sulla popolazione anziani, nelle case da riposo. Abbiamo trattato un buon numero di anziani e hanno avuto un netto miglioramento dell'insufficienza respiratoria e della componente di polmonite. Infine l'ultimo protocollo approvato di recente è 'Clean' che permetterà di relativizzare quei pazienti che hanno esito cronicamente positivo al tampone", conclude De Donno. (Rin)