Libia: rappresentanti tribali e gruppi giovanili istituiscono il Consiglio della regione del Fezzan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di attivisti della Libia meridionale, composto da rappresentanti tribali e dei gruppi giovanili e femminili della zona, ha annunciato l'istituzione di un consiglio del sud denominato "Consiglio della regione di Fezzan". L'annuncio è avvenuto oggi con la lettura di un documento nelle principali città del sud della Libia. Scopo di questa iniziativa è quello di dare rappresentanza alla terza regione della Libia alla luce di una lotta per il potere e le risorse tra la Cirenaica e la regione occidentale della Tripolitania. Intervistato da "Agenzia Nova", un membro del Consiglio della regione di Fezzan, Al-Tayyib al-Khaili, ha affermato che la formazione del consiglio "è avvenuta a causa del deterioramento delle condizioni di sicurezza, economiche e di servizio nella regione e per la divisione politica in Libia, inoltre, per l'assenza di rappresentanza del Fezzan negli sforzi per il dialogo politico tra Cirenaica e Tripolitania".Al-Khaili ha aggiunto che l'obiettivo di questa iniziativa è quello di chiedere un'equa distribuzione delle entrate petrolifere nelle regioni della Libia, in particolare nel sud, indicando che l'attuale meccanismo di distribuzione delle entrate petrolifere in Libia è poco trasparente e ambiguo sotto molti aspetti. "Dire che il sud beneficia di una parte delle entrate non ha senso, date le condizioni sul terreno nelle città e nei villaggi della regione che stanno subendo un deterioramento dei servizi e delle infrastrutture, nonché la mancanza di sicurezza".Al-Khaili ha sottolineato che i confini meridionali della Libia sono ampiamente aperti e che nessuno li controlla, il che provoca il numero crescente di immigrati clandestini che attraversano la Libia meridionale verso nord per migrare verso l'Europa attraverso il Mediterraneo, rilevando che nessun partito locale controlla le frontiere. Per quanto riguarda gli appelli al federalismo in Cirenaica e in Tripolitania, Al-Khaili ha dichiarato che il Consiglio della regione del Fezzan accoglie con favore qualsiasi invito e iniziativa a tale proposito, purché non pregiudichi l'unità e la sovranità della Libia sulle sue terre, sottolineando che qualsiasi iniziativa dovrebbe essere libica e non proveniente da fonti esterne. (Res)